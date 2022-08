Guatemala : Un réseau de trafic de migrants démantelé

«Le groupe démantelé se consacrait de manière systématique au recrutement, au transport et à l’hébergement» de «migrants guatémaltèques» désireux d’entrer illégalement aux États-Unis, a déclaré lors d’une conférence de presse le chef du parquet guatémaltèque contre le trafic de personnes, Stuardo Campo. «On estime qu’il s’agit d’un des plus grands et des plus puissants (réseaux) qui opérait» au Guatemala, a souligné le magistrat.