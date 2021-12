Haute-Savoie : Un réseau d’escrocs international démantelé

Fin novembre, un vaste coup de filet a été mené dans une affaire d’escroquerie qui a fait des centaines de victimes. Le premier cas avait été signalé à Thyez, en France voisine.

Tout a commencé à Thyez (F), non loin de la frontière franco-genevoise. Une entreprise haut-savoyarde signale une escroquerie. Débute alors, peu avant cet été, une enquête menée par la brigade de recherche d’Annecy et la section de recherche de Chambéry. Très vite, les gendarmes constatent qu’ils ont affaire à une bande organisée qui s’attaque aux entreprises, rapporte «L’Essor Savoyard». Les chiffres font état d’une escroquerie de grande envergure: plusieurs centaines de sociétés victimes en France et en Europe pour au moins une dizaine de millions d’euros de préjudice.