France : Un réseau d’immigration clandestine chinoise démantelé à Paris

Environ 200 individus seraient parvenus à travailler pour un salaire de misère en France depuis 2016 via un groupe très organisé incluant agence de voyages et de traduction.

«La filière organisait la venue de Chinois en France via la complicité d’agences de voyage chinoises implantées en Chine pour obtenir des visas touristiques», a expliqué Xavier Delrieu, chef de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (Ocriest).

Plus de 300’000 euros

Au total, sept personnes, six hommes et une femme, ont été interpellées mardi à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Plus de 20’000 euros en liquide ont été retrouvés lors des perquisitions et plus de 300’000 euros ont été saisis sur des comptes bancaires.