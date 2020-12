Grèce : Un réseau grec de contrebande de cigarettes démantelé

La perte de recettes fiscales découlant des activités de ce réseau actif depuis 2016 a été évaluée à 21,6 millions de francs, par la police grecque.

La police grecque a annoncé samedi avoir démantelé l’une des plus importantes organisations de contrebande de tabac du pays, et réalisé des saisies notamment dans une usine capable de produire plus d’un milliard de cigarettes par an. Près de quarante personnes ont été arrêtées.

Huit autres personnes sont toujours recherchées. Les descentes de police ont été menées au début de la semaine dans plus de vingt lieux à Athènes et près de la capitale, a ajouté la police. La police a saisi près de 92 millions de cigarettes, plus de 112 kg de tabac non transformé et transformé et 75 millions d’étiquettes pour paquets de cigarettes.