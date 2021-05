Poparazzi : Un réseau social anti-selfie en tête de l’App Store

Sur la nouvelle app Poparazzi, qui se veut un anti-Instagram, ce n’est pas l’utilisateur qui publie des photos de lui-même sur son profil, mais ses amis.

«Laissez vos selfies à l’entrée», ont prévenu il y a quelques jours les frères Alex et Austen Ma, créateurs de Poparazzi dans un post Medium qui annonçait le lancement de ce réseau social particulier sur iOS. Cumulant le nombre de téléchargements sur l’App Store, où elle trône en tête des apps gratuites, cette application ne permet pas aux utilisateurs de publier des photos d’eux-mêmes sur leur profil. Ce sont en effet leurs amis qui le font. «Sur Poparazzi, vous êtes les paparazzis de vos amis, et ils sont les vôtres», indiquent les développeurs de l’app.

La plateforme entend ainsi mettre fin à la pression de la perfection dictée par les autres réseaux sociaux dans le but de partager des moments plus «authentiques» avec des amis: «Au cours de la dernière décennie, nos fils d’actualité sont devenus de plus en plus remplis de perfection éditée, apparemment sans effort. Lorsque nous publions des informations sur nous-mêmes, nous nous efforçons naturellement de ne partager que les moments les plus excitants de notre vie. Nous retouchons nos photos et écrivons des légendes pleines d’esprit pour tenter de nous mettre en valeur. Le résultat: une compétition pour l’attention où personne ne gagne», déplorent les créateurs de Poparazzi. Avec ce «club anti-selfie», comme ils le nomment, ils entendent prendre le contre-pied d’apps comme Instagram.