France : Un responsable d’un centre d’accueil de réfugiés assassiné

Un Soudanais dont la demande d’asile venait d’être refusée a tué à coups de couteau un responsable d’un centre d’accueil de réfugiés vendredi en France.

L’agresseur présumé est connu de la police pour des faits de violence, et avait effectué un passage en prison. Mais il était inconnu des services de renseignement et l’attaque n’est pas considérée comme terroriste, selon une source proche du dossier, alors que la France subit depuis 2015 une vague d’attaques djihadistes. L’homme est un demandeur d’asile qui ne vivait pas au centre, mais y avait été pris en charge par le passé.

Coups au thorax

L’homme a été placé en garde à vue pour assassinat, et une enquête de flagrance confiée à la sûreté départementale de la police de Pau, pour déterminer l’exact déroulement des faits et leurs motivations, a-t-elle ajouté.

Casier judiciaire

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, venu à Pau porter «la solidarité» du gouvernement, a expliqué que l’homme était arrivé en France en 2015, et s’était vu alors refuser son statut de réfugié par l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

«Double choc»

À ses côtés, le maire de Pau et ancien ministre François Bayrou a exprimé le «double choc» de l’association «qui prend en charge plus de 250 personnes en recherche d’asile, de refuge, dans des moments particulièrement difficiles de leur vie». Un choc «parce qu’ils ont perdu leur collègue, leur ami, leur proche», et que celui-ci a perdu la vie «par l’un d’entre ceux» qu’ils ont vocation «à prendre en charge et aider». La victime était depuis plus de 20 ans acteur du secteur de l’asile.