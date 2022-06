Tuerie d’Uvalde : Un responsable fustige l’attitude de la police, coupable d’avoir trop attendu

La réaction policière à l’irruption d’un tireur dans l’école d’Uvalde, où il a tué 19 enfants et deux enseignantes le 24 mai, a été un «échec absolu». Les agents ont attendu une clé qui n’était «pas nécessaire».

Le temps mis par la police – plus d’une heure – pour entrer dans la classe et tuer le tireur de 18 ans fait l’objet de vives critiques depuis ce jour funeste, et Steven McCraw a enfoncé le clou lors de cette audition télévisée. «Trois minutes après l’entrée de l’individu dans le bâtiment ouest, il y avait un nombre suffisant d’agents armés portant des gilets pare-balles pour l’isoler, le distraire et le neutraliser», a-t-il développé.