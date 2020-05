Moutier

Un ressortissant chinois poursuivi pour meurtre

Un Chinois de 32 ans est accusé d’avoir tué un compatriote à l’aide d’un couteau de cuisine lors d’une dispute en janvier 2019.

Le procès d’un ressortissant chinois accusé d’avoir poignardé un compatriote lors d’une dispute en janvier 2019 s’est ouvert mardi à Moutier (BE). Cet homme doit répondre de meurtre et d’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration pour avoir séjourné illégalement en Suisse et travaillé sans autorisation.