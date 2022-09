Un Suisse arrêté à Los Angeles pour trafic d’armes

États-Unis : Un ressortissant suisse arrêté à Los Angeles pour trafic d’armes

Le Los Angeles Police Departement (LAPD) a fait savoir que la Task Force Illegal Trafficking ( ndlr: Équipe de lutte contre le trafic illégal) avait effectué deux perquisitions, le 8 septembre. Des armes de fabrication artisanale, des chargeurs pour armes à feu, des munitions et des matériaux et outils pour la fabrication d’armes auraient été saisis chez deux hommes: un bodybuilder et entrepreneur suisse de 30 ans et son complice, un combattant de MMA.