Fribourg: Un restaurant où l’on cuisinait au milieu des crottes de souris

Les premières inspections du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), entre 2021 et début 2022, avaient déjà mis en lumière de sérieux manquements. Malgré tout, la liste des infractions constatées en avril dernier dans un restaurant du canton de Fribourg demeurait impressionnante.

De la saleté du sol au plafond

Dans la cuisine, les sols, les friteuses, les étagères, tout était sale. Les inspecteurs ont même retrouvé des crottes de souris dans les tiroirs, au sol et dans le local de stockage. Et du matériel de nettoyage était entreposé au contact des aliments. La cuisine elle-même était dans un état déplorable, avec un trou au plafond, un sol cassé près de la porte d’entrée et des carreaux également cassés, juste au-dessus de la plonge.