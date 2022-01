Lausanne : Un restaurant proposait à la vente des épices toxiques

Dans l’épicerie attenante à l’établissement, des produits «de nature à mettre gravement en danger la santé des consommateurs» étaient exposés.

On ne sait pas si ces aliments néfastes étaient utilisés en cuisine.

Un restaurant «exotique» a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires, informe «24 heures» sans divulguer le nom de l’établissement. Pourtant, sur TripAdvisor, il était bien noté avec 4,5 étoiles sur 5, relève le quotidien vaudois. Sauf que, dans l’épicerie adjacente, certains produits proposés à la vente entre septembre 2020 et février 2021 étaient «de nature à mettre gravement en danger la santé des consommateurs», selon l’ordonnance pénale. Par exemple, des épices avaient une forte teneur en aflatoxine B1, en aflatoxine B/G et en ochratoxine A. On ignore cependant si ces aliments étaient utilisés côté cuisine.