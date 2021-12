Berne : Un restaurant propose des plats fabriqués par une imprimante 3D

Le Landhaus Liebefeld utilise depuis six mois une imprimante 3D. L’appareil permet de travailler plus vite et plus précisément, selon le directeur de l’établissement.

Depuis six mois, le restaurant Landhaus Liebefeld à Berne propose de la nourriture fabriquée par une imprimante 3D. Il est l’un des premiers établissements à le faire. Son directeur, Thomas Christen, estime que la technique sera un élément central de la gastronomie à l’avenir.

«Cet appareil, développé aux Pays-Bas, nous permet principalement de faire de la viande végétalienne et des desserts au chocolat et à la meringue. C’est nous qui décidons du goût de la nourriture. Mais la pâte qui fonctionne comme toner d’impression doit impérativement être suffisamment fine pour que l’imprimante puisse travailler avec», explique M. Christen, qui cherche des moyens d’optimiser l’imprimante pour proposer de nouveaux plats à ses clients.

Si le travail n’est pas simple et demande beaucoup de patience, Thomas Christen est convaincu par le potentiel de l’imprimante 3D dans le milieu culinaire. «Avec notre Estelle, comme nous appelons affectueusement l’imprimante, nous gagnons d’une part du temps et d’autre part, elle travaille beaucoup plus précisément que nous. Il faudrait beaucoup plus de temps à une cuisinière ou un cuisinier pour réaliser des œuvres d’art similaires», conclut-il.