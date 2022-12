Dans un restaurant zougois, la 2e cuillère à dessert coûte 2.50

Canton de Zoug : Un restaurateur facture 2 fr. 50 la deuxième cuillère à dessert

Alors qu’une enquête du Centre de recherche conjoncturelle de l’EPFZ révélait, mi-novembre, que deux tiers des cafés et restaurants suisses songeaient à augmenter leur prix , certains n’hésitent pas à aller plus loin. C’est le cas d’un restaurateur à Oberägeri (ZG), qui demande désormais 2 fr. 50 pour une deuxième cuillère à dessert, rapporte le «Blick» (article en allemand).

«Qui partage un dessert occupe deux chaises», déclare simplement le restaurateur au «Beobachter» (article en allemand). Il ajoute que ses dépenses et les salaires qu’il doit payer ont aussi augmenté. À ses yeux, cette taxe est donc juste et importante. Rappelant que personne n’est forcé de venir manger chez lui, il précise que si deux clients se partagent la même cuillère la taxe ne s’applique pas. À noter que le restaurant demande aussi des frais supplémentaires de 3 francs pour le pain et le couvert.