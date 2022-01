Villars (VD) - Un restaurateur licencie cinq employés suite à une bagarre à Nouvel-An

Villars (VD) : Un client se fait tabasser par les employés d’un restaurant

Un père de famille a été agressé par plusieurs saisonniers engagés sur la station de Villars, en pleine nuit du réveillon. Leur employeur les a licenciés.

C’est dans le train, vers 2h du matin, que tout a commencé. Afin de redescendre clients et collaborateurs à la gare de Villars et ainsi ne pas devoir fermer à minuit, l’établissement de la station a affrété une rame privatisée. Durant le trajet, plusieurs employés, visiblement éméchés, auraient cassé des verres en zigzaguant dans le wagon, expliquent plusieurs témoins. Le père de famille serait intervenu pour leur faire remarquer la dangerosité de leur comportement, d’autant plus en présence d’enfants. À la descente du train, très énervés, les employés saisonniers lui ont ouvert le crâne à coups de tesson de bouteilles, sous les yeux de ses enfants, et l’ont par la suite encore frappé au visage.