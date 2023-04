Un resto caché à l’étage dans une rue cossue de Lausanne

En marchant dans la rue de Bourg, à Lausanne, où s’alignent les boutiques de luxe, il faut être attentif pour remarquer l’enseigne indiquant L’Appart au-dessus de la porte de l’immeuble sis au numéro 29. Dans l’allée, on passe devant les boîtes à lettres et on emprunte un escalier comme si on se rendait chez quelqu’un. Sur la porte, un message «Bienvenu · e · x à L’Appart: Heurtez, on arrive». Alors on joue avec le heurtoir et la porte s’ouvre sur un sourire. Il s’agit d’un restaurant gastronomique qui a démarré son activité il y a deux semaines. Sa jolie décoration reproduit celle d’un appartement avec salle à manger, table dans la cuisine et coin salon. Il ne manque que la chambre à coucher et la baignoire.

La déco de L’Appart a été pensée pour accueillir les convives comme s’ils étaient à la maison ou chez des amis. ECO

L’adresse n’est pas n’importe laquelle puisque jusqu’à la fin de l’année dernière s’y trouvait Il Corso. «Une pizzeria emblématique de Lausanne», comme l’écrivait à la mi-janvier «24 Heures» qui annonçait sa fermeture. La nouvelle d’un nouveau gastro a ensuite été relayée par le site du «Gault & Millau» sans qu’on sache exactement à quoi ressembleraient les lieux ni ce qu’on y mangerait.

Un des sept plats au menu: ravioles de radis farcies aux légumes. L’Appart

Le menu unique du soir (pas de service à midi) est composé de sept plats raffinés. On relèvera l’effet sensationnel du bouillon de compost réalisé avec des épluchures est réchauffé à la table dans un siphon à café japonais. On notera aussi l’excellence d’un pleurote au petit-lait, la tendreté d’un agneau (ferme de Bassenges VD) et l’originalité des desserts. L’équipe est résolument jeune et majoritairement féminine, notamment en cuisine.

L’équipe est majoritairement féminine, notamment en cuisine. L’Appart

La discrétion revendiquée ici s’inscrit dans la tendance speakeasy, du nom des bars clandestins aux États-Unis durant la Prohibition. Aujourd’hui, il s’agit d’un argument publicitaire qui flatte ceux qui connaissent l’existence d’un tel lieu et fonctionne essentiellement par le bouche-à-oreille. Néanmoins, pour son lancement et sa promotion, L’Appart a recours à une agence de communication pour inviter influenceurs et journalistes dont un rédacteur de «20 minutes». Le secret n’est donc qu’une sympathique façade.

Tendance speakeasy

À Genève, quelques établissements surfent sur la tendance speakeasy. En voici trois.

1

Le Bleu Nuit est un bistrot qui anime les nuits genevoises depuis des décennies. Au bout du zinc (image ci-dessus), juste à côté des toilettes, une porte de réfrigérateur est encastrée dans le mur. En passant à travers, on déboule sur un bar à cocktails, appelé Le Frigo.

Le Frigo

Rue du Vieux-Billard 4, Genève

2

Dans le quartier des Grottes, à Genève, le restaurant Jules Édouard abrite un nouveau bar à cocktails, caché derrière une porte végétalisée (vidéo ci-dessus). Au Joy Secret Bar, on boit et on danse (DJ) à l’abri des regards.

Joy Secret Bar

Rue du Grand-Pré 2, Genève

3

ECO

L’Alma est un restaurant péruvien très prisé, dans le quartier des Eaux-Vives. Une porte discrète a été percée dans une étagère (photo). Elle donne sur un bar à cocktails qui propose aussi une petite restauration.

Alma