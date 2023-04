Un resto cartonne avec son automate à viande d’ours au Japon

Au Japon, la chasse aux ours noirs est limitée.

Le Japon est le champion des distributeurs automatiques: il compte le plus grand nombre de machines par habitant du monde. Et l’on y trouve de tout: de la viande de baleine, des escargots en boîte ou encore des insectes comestibles. Un restaurant de Semboku (nord de l’île de Honshu) a récemment innové en ajoutant de la viande d’ours noir à son menu. Le consommateur doit débourser environ 2200 yens (15 francs) pour 250 grammes de viande.

Dans le monde entier, les ours noirs sont considérés comme une espèce vulnérable, mais le Japon limite le nombre de spécimens pouvant être abattus. Depuis le mois de novembre, le restaurant Soba Goro est victime de son succès: chaque semaine, il vend entre dix et quinze paquets de viande d’ours noirs chassés dans les montagnes voisines. Si la chasse est maigre, la rupture de stock guette. Il faut dire que le distributeur automatique du Soba Goro est particulièrement bien situé. Il se trouve en effet à l’entrée de la gare de Tazawako, où de nombreux trains s’arrêtent, dont le fameux Shinkansen, l’équivalent de notre TGV.

«La viande d’ours a un goût délicat et n’est pas coriace»

Au Japon, les chasseurs agréés sont autorisés à abattre des ours. Mais comme leur viande est considérée comme un mets délicat, elle ne figure pas au menu de la plupart des restaurants de Tokyo. «La viande d’ours a un goût délicat et n’est pas coriace, même lorsqu’elle est froide. Elle peut être consommée dans un large éventail de déclinaisons, du ragoût au steak», explique à «The Mainichi» un représentant du restaurant Soba Goro.

De plus en plus d’ours noirs quittent les forêts pour se rapprocher des populations, en quête de nourriture. Les animaux sont plutôt attirés par les zones rurales, ce qui constitue une menace pour les habitants des villages. Les autorités de la Préfecture de Miyagi ont recensé cinq attaques d’ours entre avril et septembre 2022, faisant sept blessés. Un record depuis 2001, année où le gouvernement a commencé à tenir des statistiques.