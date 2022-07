Paris (F): Un restaurant contraint de s’excuser après avoir refoulé des personnes noires

Paris (F) : Un resto contraint de s’excuser après avoir refoulé des personnes noires

Scène filmée virale sur TikTok

Pourtant maquillées et bien habillées, elles ont été refoulées par un vigile, car elles ne portaient pas de tenue de soirée, l’entend-on dire dans la vidéo. La vidéo, diffusée sur le réseau social TikTok et accompagnée de la légende «Ma première expérience de racisme», avait été visionnée plus de 650’000 fois, vendredi après-midi. «Mais on est habillées en tenue de soirée! C’est une blague! (…) J’aurais dû porter quoi?», s’exclame l’une des trois femmes. Stupéfaite, l’une d’elles filme des personnes blanches entrant dans l’établissement sans difficulté, tandis que d’autres personnes noires se voient interdire l’accès. «Mais ça me choque, ça existe pour de vrai…», déplore-t-elle.