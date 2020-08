Hockey sur glace

Un retour au jeu renversant pour Merzlikins

L’ex-gardien de Lugano a contribué au succès de Columbus contre Toronto. Quand il est entré, les Maple Leafs menaient 3-0.

Il est ensuite demeuré entre les poteaux durant 49’35 sans concéder de but. Lors de cette phase, il a repoussé ou bloqué les 21 tirs expédiés par Auston Matthews et ses coéquipiers.

Hat-trick de Dubois

L’autre héros de cette partie riche en rebondissements a été le joueur de centre québécois Pierre-Luc Dubois (22 ans). Le troisième choix overall du repêchage de 2016 a complété un hat-trick, allumant notamment la lampe dans le dos du gardien danois Frederik Andersen après 18’24 dans le temps supplémentaire.

Deux jours plus tôt, au cours de l’acte II remporté par les Maple Leafs, Dubois avait essuyé le courroux de son entraîneur John Tortorella, une scène captée par les caméras qui a piqué son orgueil.

Fiala muet

Le seul Helvète en uniforme jeudi dans les duels éliminatoires est à un revers d’un retour à la maison. Avec le Minnesota Wild, l’ailier saint-gallois Kevin Fiala s’est effacé contre des Vancouver Canucks qui ont mis la gomme (3-0). Aligné pendant 16’18, le No 22 du Wild a passé six minutes au cachot, rendu une carte neutre et tiré la tronche durant la conférence de presse d’après-match.