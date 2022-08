Climat : Un retour de la malaria en Suisse est «possible» mais «très improbable»

Avec la propagation des tiques et des insectes, on craint également des épidémies de maladies tropicales.

«En raison des étés plus chauds et des hivers plus doux, des espèces de moustiques susceptibles de transmettre des maladies tropicales se répandent également dans notre pays.» Telle est la déclaration de Jürg Utzinger, directeur de l’Institut tropical et de santé publique suisse, réagissant à un article du journal «Der Spiegel» , dans lequel un spécialiste allemand estimait le retour de la malaria possible en Allemagne.

«De rares contaminations sont déjà possibles aujourd’hui»

Mais pour qu’il y ait un grand foyer de paludisme, il faut, selon Jürg Utzinger, que différents facteurs se conjuguent: que l’agent pathogène arrive via une personne infectée, puis qu’un moustique la pique et répande la maladie ailleurs. «Comme nous pouvons facilement traiter les personnes malades, il est aujourd’hui très improbable que le paludisme se propage à grande échelle», dit l’expert.

Rester vigilant

Pour conclure, il rappelle qu’il est difficile d’évaluer l’ampleur réelle du risque et de savoir si des maladies dangereuses pourraient s’établir en Suisse en raison du changement climatique, avec des températures estivales plus élevées et des hivers plus doux. «Il est d’autant plus important que nous soyons sensibilisés et que nous restions vigilants afin d’empêcher la propagation de maladies tropicales.»