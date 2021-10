Tennis – Un retour entre doutes et admiration

Après une opération de la hanche, Andy Murray est de retour à la compétition. Il pointe actuellement au 154e rang mondial. AFP

Ancien numéro un mondial, Andy Murray n’a plus rien à prouver dans le monde du tennis. Son palmarès parle pour lui: trois titres en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016), deux médailles d’or olympiques consécutives en simple (Londres 2012 et Rio 2016), et une Coupe Davis en 2015.

À 34 ans, le Britannique n’a pas été épargné dans sa santé. En 2019, en larmes, il pensait bien avoir mis un terme à sa carrière, suite à des gros problèmes de hanche. Une opération plus tard, une articulation en métal en plus, il est toujours sur le circuit, sans rien lâcher.

Une progression qui le place au 156e rang mondial

Souffrance et persévérance semblent être les deux valeurs qui animent la carrière d’Andy Murray, qui est actuellement classé au 156e rang mondial, mais qui a tout de même gagné le tournoi d’Anvers depuis son opération. Mis à part ça, il cumule les maux: de problèmes de bassin et de dos en 2020 ainsi qu’une contraction du Covid ont freiné sa progression.

Donc, pour Andy Murray son retour à la compétition est-il un pari gagnant? Un champion de sa trempe pourra-t-il supporter longtemps de rester éloigné des premières places mondiales? Va-t-il se satisfaire d’une seule victoire sur un Top 10 en quatre ans (Hubert Hurkacz)?

«Les fans de tennis pensent, pour la plupart, que c’est incroyable qu’il continue à se décarcasser à l’entraînement et à affronter des joueurs plus jeunes dans un sport si exigeant physiquement.» Dan Quarrell, journaliste d’Eurosport UK

Sa présence sur les terrains est surtout saluée en Grande-Bretagne, sa patrie. Mais bon nombre d’observateurs du tennis y voient de l’acharnement, une fin de carrière qui pourrait clairement nuire à sa réputation.

Cet avis n’est pas partagé par Dan Quarrell, journaliste d’Eurosport UK: «Sa volonté et sa motivation pour continuer à jouer à 34 ans avec une hanche en métal, après les opérations qu’il a subies, suscitent l’admiration et le respect. Les fans de tennis pensent, pour la plupart, que c’est incroyable qu’il continue à se décarcasser à l’entraînement et à affronter des joueurs plus jeunes dans un sport si exigeant physiquement.»

Depuis août, il a joué 19 rencontres