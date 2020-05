Coronavirus à Genève

Un retour «presque» à la normale prévu aux HUG

Alors que les cas de Covid-19 baissent, l'hôpital cantonal lance un plan de réorganisation. Son but: revenir (quasi) à la situation d'avant la crise.

Depuis une dizaine de jours, des membres de la direction, les chefs des départements et les services généraux des HUG, notamment, cogitent pour «relancer les activités mises en veille ou arrêtées» par la pandémie. Face à la courbe descendante du coronavirus, l'hôpital se prépare à libérer les blocs opératoires et les spécialistes réquisitionnés aux soins intensifs, tout en restant au front contre la maladie.

La prudence reste de mise

Tout cela suppose un calendrier qui comprend encore des inconnues. 75% de l'activité habituelle de l'hôpital devrait être réactivée au début de l'été, et le 100% en septembre. «Mais tout dépend de la suite de la pandémie, qui n'est aujourd'hui pas terminée, rappelle le communicant. Il faut garder la capacité de faire face à une deuxième vague. La grosse incertitude est liée à la façon dont la population respectera les règles d'hygiène au moment du déconfinement.» Les HUG agiront aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire.

«En réalité, on ne reviendra pas tout à fait à la normale, précise enfin Nicolas de Saussure. 130 lits resteront réservés aux malades du Covid-19. L'accueil et les soins de ces derniers seront séparés des autres patients; et ce, tant que le virus sévira.»