Formule 1

Un retour sur les circuits et beaucoup d’incertitudes

Le Grand Prix d’Autriche de dimanche marque le coup d’envoi de la saison. Le protocole sanitaire en vigueur est très strict.

Quatre mois après le couac d’Australie, la Formule 1 se retrouve pour tenter de sauver son championnat. Elle y était contrainte: sans Grands Prix, et donc sans revenus, c’était la mort assurée pour la plupart des écuries.

Pour convaincre les autorités autrichiennes d’autoriser l’épreuve, la fédération a dû proposer un protocole sanitaire très contraignant: pas de public ni d’invités, et les écuries n’auront pas non plus le droit d’aligner leurs motorhomes.