Jura bernois: Un retrait de permis abusif lui a fait perdre son boulot

Déprimé, l’homme avait bu quatre bières de 5 dl. dr

Pour noyer son chagrin sentimental, en cette soirée de juin 2021, Alain* a beaucoup bu. Quatre bières de cinq décilitres. Il a également pris des médicaments pour soulager des douleurs ainsi que des somnifères. Le quadra déprimé se confie à un ami au téléphone et lui étale son blues. Subitement, en pleine conversation, il s’endort chez lui, à Reconvilier (BE). Le pote rappelle plusieurs fois. Le téléphone sonne dans le vide. Inquiet, il alerte la police en précisant ses craintes d’un acte funeste. Les agents bernois parviennent à joindre Alain. Mais pour en avoir le cœur net, une patrouille se rend au domicile de l’ouvrier.

«Ça sonnait à la porte après 22h. J’étais persuadé que c’était ma copine qui était revenue. Je ne me suis pas rhabillé et j’ai ouvert. Il y avait une policière et un agent», rigole le quadra. La suite est beaucoup moins drôle. Lors de son audition, Alain est dans un état vaseux. Ses propos sont décousus. Les agents apprennent qu’en cours de journée, il a bu des bières en forêt avant de prendre le volant pour rentrer. «Ils m’ont demandé de les suivre pour un contrôle à l’hôpital», se souvient Alain. Son alcoolémie est de 1 mg/l.

La machine est lancée. Une procédure judiciaire est ouverte pour conduite en état d’ébriété et sous l’effet des médicaments. Le permis d’Alain est retiré provisoirement. Il doit consulter une psy, qui se montre incrédule quand il lui dit qu’il a été retrouvé ivre chez lui et non au volant. Alain doit passer un examen d’aptitude à la conduite.

Pas de voiture, pas de boulot

Pendant ce temps, les mois sans permis défilent, les trajets avec changement de trains se révèlent longs et coûteux. «De chez moi au travail, c’est 20 minutes en voiture. En transports publics, c’est une heure avec deux trains, un bus et dix minutes à pied. Parfois, je devais livrer des produits. Sans permis, c’est impossible. Dans le planning, il y avait des horaires que je ne pouvais plus faire. Officiellement, j’ai été viré pour raison économique mais je ne suis pas dupe», commente le quadra congédié trois semaines avant le classement de l’affaire, en avril.

Sur le plan privé, Alain a également dû composer avec plusieurs heures dans les transports publics pour aller prendre et ramener ses deux enfants qu’il voit un week-end sur deux.

«Pour certains cas d’ivresse au volant avec intervention de la Rega et hospitalisation, l’automobiliste s’en tire avec seulement un mois de retrait de permis. Même des auteurs d’homicide sur la route n’ont pas autant morflé que moi», peste Alain.

Affaire classée

«Il peut réclamer un dédommagement»

* Prénom d’emprunt