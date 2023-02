Un retraité espagnol gagne contre Appenzell qui voulait l’expulser

Ce n’était plus de l’aide sociale

Or à ce moment-là, l’homme était devenu un retraité et touchait l’AVS – et non plus l’aide sociale. «Selon la jurisprudence, le risque concret de dépendance à l’aide sociale doit encore persister au moment de la décision attaquée», dit le TF dans son communiqué publié jeudi. Ce qui n’était, à son sens, plus le cas.