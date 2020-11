Italie/Suisse : Un retraité passe la frontière avec une fortune dans les slips

La police financière italienne a mis la main sur un joli magot la semaine dernière à Domodossola (I). Un homme de 74 ans qui se trouvait dans un train en provenance de Genève a été arrêté avec 91’000 euros en cash cachés dans son slip.

Le retraité transportait 91’000 euros en billets de 100 euros en plus de 2950 francs suisses en diverses coupures.

Des agents de la police financière italienne ont eu fin nez la semaine dernière dans un train en provenance de Genève et qui se rendait à Venise.

Alors qu’ils s ’ affairaient au contrôle de la valise et du sac à dos de M.B.*, 74 ans, à la gare de Domodossola (I), les policiers se sont aperçu d’un léger gonflement d’une poche du pantalon porté par le retraité. Et il ne s’agissait aucunement d’excitation pour le moment vécu, mais d’une poche cousue au-dessus des slips de l’homme qui servait à cacher de l’argent. Les policiers ont alors mis la main sur 91’000 euros en coupures de 100 et 2950 francs suisses en argent liquide , explique ossolanews.it