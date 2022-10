Kaitlyn Dever a Roberts et Clooney comme parents

Kaitlyn Dever joue la fille de Julia Roberts et de George Clooney dans «Tickets To Paradise». À voir sur nos écrans dès le 5 octobre 2022.

Dans ce film, Kaitlyn, Julia et George (de g. à dr.) sont à Bali. DR

À seulement 25 ans, elle est déjà une vraie pro de Hollywood et de sa machine à promo. Dans la comédie romantique «Ticket to Paradise», la comédienne américaine joue la fille des légendes de l’industrie du cinéma que sont Julia Roberts et de George Clooney. Un rêve éveillé pour Kaitlyn Dever.

Qui est votre personnage, Lily?

Une fille qui se met énormément de pression sur les épaules. Elle veut tout réussir et stresse pour tout jusqu'au jour où elle part en voyage à Bali. Elle rencontre un gars et se met à douter de ses choix. Elle se dit qu’elle doit peut-être tout changer dans sa vie et épouser ce garçon.

L’action se déroule à Bali, mais vous avez tourné sur une île proche des côtes d’Australie.

Oui. C’était en pleine pandémie du Covid. Nous étions dans un lieu paradisiaque, mais avec une quarantaine strict imposée à tous. Chacun de nous était enfermé dans sa chambre plusieurs jours avant de démarrer le tournage. Pas facile, mais quand même agréable d’être interdit de quitter sa maison quand on est à côté de superbes plages.

Comment s’est déroulé le tournage?

Pas un seul jour je n’ai eu le sentiment de bosser tellement j’étais heureuse. Ma partenaire, Billie Lourd, est une copine depuis longtemps et on allait se balader à la découverte du Queensland australien dès que nous avions un jour de repos. On prenait des speed boats pour se déplacer d’une île à l’autre. En plus, j’avais George Clooney et Julia Roberts comme parents... le rêve! Si ça c’est du boulot, je signe pour le restant de mes jours (rire).

Que retenez-vous de ce tournage avec ces deux légendes du cinéma?

C’est la deuxième fois que je tourne avec George Clooney. Il a un grand cœur en permanence. Il a toujours un mot pour toute l’équipe et il est le premier à aider, même s’il s'agit de porter des cartons. Quant à Julia Roberts, je l’observais comme si j’étais à une masterclass de comédie. Et elle donne le meilleur à chaque prise comme si elle n’avait aucun effort à faire pour jouer. Quelle leçon!

Que peut-on attendre de «Ticket to Paradise»?