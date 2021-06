Revenu de base : Un revenu universel de 1200 euros testé en Allemagne

Recevoir 1200 euros par mois, sans condition, pendant 3 ans: 122 personnes vont bénéficier en Allemagne de cette expérimentation visant à promouvoir le revenu de base.

Au cours des trois prochaines années, nous voulons étudier empiriquement si et comment le versement inconditionnel et régulier d'une somme d'argent qui couvre plus que le niveau de subsistance a un effet sur le comportement des gens», a expliqué Jürgen Schupp de l'Institut allemand pour la recherche économique (DIW), responsable scientifique du projet présenté mardi. Les versements sont financés par des dons émanant de 181’000 contributeurs.