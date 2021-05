Aviation : Un revêtement «peau de requin» plus écolo

La compagnie Lufthansa va utiliser un revêtement imitant la peau de requin pour réduire la consommation de carburant de ses avions-cargos.

Le revêtement appliqué sur une partie du fuselage des avions sera composé de nervures d’environ 50 micromètres (50 millionièmes de mètre) qui diminuent la résistance et améliorent l’aérodynamisme. Cette propriété est également celle des micro-rainures de la peau des requins que les chercheurs et industriels étudient depuis de nombreuses années.

11,7 milliers de tonnes de CO2

Ce vernis équipera une portion de la surface de la flotte opérée par Lufthansa Cargo qui va comprendre dix avions Boeing 777F à l’horizon 2022. La compagnie veut ainsi réduire leur consommation de carburant et leurs rejets de CO2 dans l’atmosphère. Grâce à une réduction des frottements «de plus de 1%», Lufthansa table sur des économies annuelles de 3,7 milliers de tonnes de kérosène, représentant près de 11,7 milliers de tonnes d’émissions de CO2.

A titre de comparaison, la filiale Lufthansa Cargo a émis 3934 milliers de tonnes de CO2 sur l’année 2020, indique le rapport environnemental de la compagnie. Ce chiffre est lui-même en baisse de 38% sur un an alors que la flotte d’avions a été réduite de plus d’un tiers pendant la crise liée au virus du Covid-19. Lufthansa Technik et BASF ont l’intention d’élargir leur nouvelle technologie à d’autres types d’avions «afin de pouvoir soutenir encore plus largement les compagnies aériennes du monde entier dans la réalisation de leurs objectifs d’émissions», selon le communiqué.