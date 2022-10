Genève : Un richissime exilé aurait trompé le fisc pendant 30 ans

Inscrit sous une fausse identité à Genève, le Français Pierre Castel, à la tête d’un empire du vin, devrait plus de 400 millions de francs d’impôts au Canton et à la Confédération.

Pierre Castel est l’un des hommes les plus riches de Suisse et de France, selon les classements établis par différents magazines économiques.

Son vrai prénom est Pierre. Pour le fisc genevois, c’était Jésus. De quoi tromper l’administration cantonale pendant des décennies. À la tête d’un empire du vin, le milliardaire Pierre Castel, l’un des plus fameux exilés fiscaux français en Suisse, n’a pas payé ses impôts comme il l’aurait dû à Genève, où il s’est établi en 1990. Aujourd'hui, le Canton et la Confédération l’accusent d'évasion fiscale et lui réclament environ 410 millions de francs, a révélé le site d’information spécialisé en affaires judiciaires gothamcity.ch.