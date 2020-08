Tendance

Un riz croûté: voilà une gourmandise parfaite

Faire colorer le fond d’une casserole de riz, ce n’est pas une faute. Au contraire!

La plus connue et la plus tendance de ces croûtes de riz, c’est sans aucun doute le tahdig, soit le riz basmati préparé à la façon perse. La croûte donne ici tout l’intérêt au riz. Au lieu d’être un défaut, elle en est même la meilleure partie.

Pour être certain de ne pas avoir un riz trop cuit, l’idéal est de le bouillir au préalable, puis, une fois al dente, de le passer et de le rincer à l’eau froide. Dans la même casserole, on va ensuite mélanger la moitié de yogourt nature pour un bol de riz basmati qu’on vient de cuire. On disposera ce mélange au fond de la casserole, posée sur un feu moyen et avec un bon trait d’huile. Il faut l’étaler en une couche uniforme. On pourra alors déposer par-dessus le reste du riz, en prenant soin de le monter en pyramide au milieu. Après quelques minutes de cuisson, on pourra mettre le feu au minimum et couvrir la casserole avec un couvercle emballé dans un linge de cuisine. On laissera le tout ainsi environ 45minutes ou jusqu’à ce que le riz soit complètement cuit.