MORGAN PLUS FOUR CX-T - Un roadster en mode rallye pour riche aventurier

Garde au sol

La base de ce modèle insolite, destiné à un profil de client bien particulier, est la Morgan Plus Four, lancée en 2020 et qui repose sur la nouvelle plateforme CX. Pour sa conversion en CX-T tout-terrain, Morgan s’est associé à Rally Raid UK, préparateur spécialisé dans les véhicules destinés au Dakar. Dans le cadre de leur collaboration avec Morgan, les spécialistes du tout-terrain ont mis au point un châssis conçu pour offrir un maximum de robustesse, de stabilité et de traction, ainsi qu’une garde au sol plus élevée et des débattements plus importants. Certaines des pièces utilisées, telles que la suspension à ressorts, sont normalement utilisées dans les véhicules de compétition tout-terrain. Même les terrains rocailleux ne devraient pas constituer un obstacle pour la CX-T, vu que cinq plaques protègent le soubassement.