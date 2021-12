Lausanne : Un robot débarque au CHUV pour aider les enfants hospitalisés

Il se nomme Buddy et a pour mission d’aider les jeunes patients de l’hôpital à rester en contact avec leurs camarades de classe et leurs proches.

Le robot humanoïde Buddy ne passe pas inaperçu parmi les plus petits.

La Fondation Planètes Enfants Malades recevra, jeudi soir à Yverdon-les-Bains, de la part de Digital Switzerland un robot humanoïde nommé Buddy. Ce robot, conçu pour les enfants hospitalisés longue durée, permet à l'enfant de continuer à se socialiser avec ses camarades de classe et sa famille grâce au pilotage de son petit avatar via une tablette. L'enfant voit tout ce qu'il se passe et peut interagir. Une première petite fille pourra en bénéficier dès le 9 janvier. Douze autres établissements hospitaliers dans le monde utilisent Buddy quotidiennement pour améliorer le séjour des petits patients.