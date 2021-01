Royaume-Uni : Un robot-méduse pour sauver les coraux

Des chercheurs anglais ont inventé un robot qui imite la façon de se mouvoir des méduses pour mieux explorer les récifs coralliens sans faire de dégâts.

Des scientifiques britanniques ont mis au point un robot en forme de méduse, qui imite non seulement la nage délicate de l’animal mais aussi sa texture un peu molle, afin notamment de pouvoir explorer les récifs coralliens sans les endommager.

Le petit robot, présenté mercredi dans la revue scientifique «Science Robotics», imite la façon de se mouvoir «des nageurs les plus efficaces qu’on trouve dans la nature, comme la méduse bleue», selon les scientifiques des universités de Southampton (sud de l’Angleterre) et d’Edimbourg (Ecosse).

Il fonctionne grâce à un piston qui va venir frapper à la jonction de la tête et des tentacules. Si celui-ci frappe à la fréquence idéale – celle de la résonance naturelle des composants-, cela permet au robot de générer de grands jets d’eau avec très peu d’énergie, pour se propulser vers l’avant et d’être ainsi «dix à cinquante fois plus efficace que les petits véhicules sous-marins typiques à hélices».