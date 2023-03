Un énorme dévale les vignes et coupe la route cantonale en Valais

Une habitante du village de la Creusaz (VS) a été témoin d’un important éboulement, mercredi vers 7 heures du matin. La police cantonale confirme qu’un bloc de pierre d’environ 15 m³ s’est détaché d’une paroi à proximité du lieu-dit Sur-le-Scex. Dans sa chute, le bloc, qui a entraîné d’autres rochers, a traversé la route cantonale et les vignes, avant de s’immobiliser, à l’entrée du hameau de Plan-Cerisier, non loin du restaurant du même nom.