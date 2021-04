Lucerne - Un rocher de 700 kilos lui bloque le pied

Une fois sur place, le médecin urgentiste et le personnel paramédical de l’équipage de la Rega ont commencé à prodiguer des soins médicaux à la blessée, tout en préparant le soulèvement du rocher. Grâce à leurs efforts conjugués, l’équipe de la Rega et les pompiers ont finalement réussi à dégager la victime coincée sous les 700 kilos du rocher et à la transporter à l’hôpital le plus proche avec des blessures légères.