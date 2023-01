Domaine des Portes du Soleil : Un Rock The Pistes aux accents électroniques

Le festival franco-suisse, se déroulant sur le domaine skiable des Portes du Soleil, a dévoilé l’entier de son programme. Il fait la part belle aux DJ.

Martin Solveig, 46 ans, est une des figures de la musique électronique française. Imago

L’événement, qui avait opéré un retour réussi en 2022, a présenté l’entier de son affiche. Après avoir annoncé les venues de Suzane le 13 mars 2023 aux Gets (F) et d’Eagle Eye Cherry le 17 mars 2023 à Châtel (F), le Rock the Pistes a levé le voile sur les trois artistes restants. Ils sont tous issus de la scène électronique. Une bonne nouvelle si l’on se souvient des sets endiablés proposés lors des dernières éditions par les DJ Kungs et Ofenbach.

Ainsi, Martin Solveig mettra une grosse ambiance aux Crosets (VS) le 12 mars 2023 avec sa ribambelle de tubes, plus imparables les uns que les autres. Dans le registre plus planant de l’electro, Møme présentera les titres de son dernier disque en date, «Flashback FM», inspiré par Los Angeles. En clôture, le 18 mars 2023 à Morgins (VS), c’est la P’tite Fumée qui mettra le feu au festival. Ce groupe de quatre musiciens est réputé pour des prestations scéniques tonitruantes, entre psytrance et cyberpunk.

À noter que les concerts du Rock the Pistes, qui se jouent à la mi-journée sur les pistes, sont accessibles gratuitement à tout détenteur d’un abonnement de ski. Hormis ces lives, des dizaines d’autres sont proposés à l’enseigne du «Off the pistes» dans les stations de Champéry (VS), Châtel (F), Morzine (F) et Morgins (VS). Ils mettront notamment en lumière des artistes romands à l’image d’Alenko, Jo2Plainp ou Jacuzzi Jaguar.

À l’affiche Dimanche 12 mars 2023: Martin Solveig aux Crosets (VS). Lundi 13 mars 2023: Suzane aux Gets (F). Mardi 14 mars 2023: Møme à Super Châtel (F). Vendredi 17 mars 2023: Eagle Eye Cherry à Châtel (F). Samedi 18 mars 2023: La P’tite fumée à Morgins (VS). Infos et programme: rockthepistes.com