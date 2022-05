Un rodéo urbain réunit 200 voitures de sport à Annecy, en Haute-Savoie

Haute-Savoie (F) : Un rodéo urbain réunit 200 bolides à Annecy

La gendarmerie est intervenue dans la nuit de vendredi à samedi pour mettre fin à un rassemblement sauvage de grosses cylindrées.

Plus de 200 voitures de sport se sont réunies sur plusieurs parkings de la zone commerciale d’Epagny, à Annecy (F), dans la nuit de vendredi à samedi. Le «Dauphiné libéré» rapporte que les conducteurs se sont livrés à divers rodéos, drifts et autres accélérations brutales. La gendarmerie les a dispersés, mais les chauffards se sont retrouvés dans la localité pour continuer leurs activités. Le tapage s’est prolongé jusqu’à 3h du matin et a donné lieu à plusieurs verbalisations et saisies de véhicules.