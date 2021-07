Baseball - Un Romand à l’assaut du rêve américain

Car oui, comme son nom et son lieu de naissance (Las Vegas) ne l’indiquent pas du tout, Noah Williamson possède un passeport helvétique. Il est même romand, puisque sa maman est originaire de Gletterens (FR), petite localité broyarde au bord du lac de Neuchâtel. Et romand pratiquant s’il vous plaît, comme il le dévoilait en juin 2019 dans La Liberté: «Je parle un peu comme un paysan, rigolait-il à propos de son accent du terroir, dans un très bon français. À force de passer tous mes étés à Gletterens, j’ai pris le pli . [...] C’est relax, j’adore. De manière générale, la vie en Suisse va moins vite.»

Et lui trace sa route. Obsédé par le baseball et par son désir d’évoluer dans la plus prestigieuse ligue au monde, l’adolescent s’est vite imposé un rythme de vie en conséquence: fitness, nutrition irréprochable, entraînements à rallonge. Notamment passé par les Zurich Barracu d as, puis d es équipes universitaires à San Diego et Santa Barbara, Noah Williamson évoluait dans l’anonymat a vec les Yakima Valley Pippins, lorsqu’il a tap é dans l'œil de Scott Fairbanks. Ce dernier, l’un des scouts des Miami Marlins, s’est empressé de glisser son nom à DJ Svihlik, directeur du recrutement amateur de la franchise floridienne.