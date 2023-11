Un Romand sur cinq pense garder son niveau de vie à la retraite

Si les Suisses romands se montrent plus pessimistes face aux dernières années de leur vie, ça ne surprend pas Philippe Weinberger, responsable Courtiers Suisse romande chez l’assureur international: «Nous observons que les Romands se montrent généralement plus sceptiques en ce qui concerne leur situation professionnelle et leur prévoyance», indique l’expert. Et de préciser: «La peur de perdre son emploi est presque trois fois plus grande en Suisse romande qu’en Suisse alémanique.»