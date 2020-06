MMA

Un «rookie» de l’UFC supplie son coach d’arrêter le combat

Pour sa toute première participation à l’UFC, l’Américain Max Rohskopf a vécu un calvaire.

On y aperçoit Rohskopf assis sur son tabouret, tête baissée, demander à son entraîneur d’arrêter le combat. Problème: celui-ci ne veut pas accéder à la demande de son protégé. «Tu peux battre ce mec, Max», lui lance-t-il. Malgré la détermination du combattant, Robert Drysdale tente de le rassurer: «Respire, reprend ta respiration.» «Tu es sûr de vouloir perdre, Max?» «Tu es un p***** de champion.» Rohskopf persiste et signe: il n’entend pas continuer. Au total, il réitère son souhait d’abandonner à plus de neuf reprises. «Je ne veux plus revivre ça», lâche-t-il. L’entraîneur se résout finalement à l’écouter.