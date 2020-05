États-Unis/France

Un rosé signé Post Malone

Le rappeur se lance dans un nouveau business: la production de vin. Sa première création sera disponible dès le mois de juin 2020.

Dans un communiqué, l’artiste a précisé qu’il avait passé une grande partie de l’année 2019 en Provence pour travailler sur ce futur rosé et qu’il adorait le style de vin méditerranéen. «Le rosé, c’est quand on a envie d’un peu de fantaisie», a déclaré Post Malone. Selon le «New York Post», l’idée de l’Américain est de rendre le monde du vin plus accessible et de pratiquer des prix abordables.