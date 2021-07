Argovie: un rouleau-compresseur endommage deux autos et une façade

Argovie : Un rouleau-compresseur fou endommage deux autos et une façade

Un engin de chantier a dérapé lundi à Oberwil-Lieli. Incontrôlable, il a percuté deux autres véhicules avant de s’immobiliser contre une maison.

L’engin a fini sa course contre une façade.

Le conducteur d’un rouleau-compresseur a perdu la maîtrise de son engin lundi peu avant 15 h à Oberwil-Lieli. Impossible à maîtriser, le véhicule a alors endommagé deux voitures et plusieurs panneaux de signalisation avant de traverser un jardin et de finir sa course contre la façade d’une maison.