Etats-Unis – Un routier provoque un accident mortel: 110 ans de prison

États-Unis : Un routier provoque un accident mortel: 110 ans de prison

Une pétition en ligne a été lancée aux États-Unis pour protester contre la peine de prison d’un conducteur de camion qui a provoqué accidentellement la mort de quatre personnes.

À 130 km/h dans des véhicules

Il avait fini sa course à plus de 130 km/h dans des véhicules qui étaient immobilisés par un accident. Le carambolage impliquait au total 28 véhicules, dont certains s’étaient embrasés sous le choc. Quatre personnes avaient péri et six autres avaient été blessées.