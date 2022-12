Develier (JU): Un ruisseau pollué par une voiture accidentée

Develier (JU) : Ruisseau pollué par une voiture accidentée

Mercredi, vers 8h30 à Develier, un automobiliste a fait une «manœuvre erronée» explique la police jurassienne. Son véhicule a été projeté hors de la route, et il s’est retrouvé coincé entre le ruisseau la Golatte et un champ. Si le conducteur du véhicule n'a pas été blessé, du liquide de refroidissement du moteur s'est néanmoins déversé dans le cours d’eau. Malgré tout, «il n’y a pas d'atteinte majeure pour la faune», estime l’Office de l’environnement. Des pompiers sont intervenus pour absorber le produit polluant et une entreprise spécialisée a dû être appelée pour le dépannage du véhicule, compte tenu du poids et des dimensions importantes de celui-ci.