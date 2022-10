Norvège : Un Russe arrêté avec des drones et des images à la frontière

Un Russe, arrêté en possession de deux drones et d’une masse de photos et vidéos alors qu’il tentait de regagner son pays, a été placé en détention provisoire en Norvège, a annoncé vendredi la justice norvégienne. Cet épisode survient alors que la Norvège, désormais le principal fournisseur de gaz de l’Europe, a renforcé la sécurité autour de ses installations pétro-gazières après de mystérieux vols de drones près de ces infrastructures et le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique voisine.