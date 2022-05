Cour européenne des droits de l’homme: un Russe fait condamner l’Etat pour un cimetière trop envahissant

Cour européenne des droits de l’homme : Un Russe fait condamner l’État pour un cimetière trop envahissant

Le cimetière dont le plaignant est le voisin s’est tellement étendu qu’il pollue les sols et l’eau de son terrain, ce qu’ont confirmé des analyses. Moscou devra payer 14’800 euros au propriétaire lésé.

Un Russe qui se plaignait de l’extension croissante d’un cimetière dont il était voisin et qui contaminait dangereusement les sols de sa propriété et l’eau de son puits a fait condamner mardi, Moscou, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). «Le cimetière s’est progressivement étendu vers la propriété du requérant», située à Vladivostok (est), et «des expertises médicolégales ont constaté une contamination dangereuse des sols et de l’eau sur le terrain attenant», note la CEDH, dans un communiqué résumant son arrêt.