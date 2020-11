France : Un Russe venu de Suisse s’est fait taxer un diamant à plus de 4 millions

La police française a démantelé une équipe de voleurs de pierres précieuses, actifs dans toute l’Europe.

La police judiciaire française a remonté la piste de ces voleurs, une équipe de composée de cinq femmes et deux hommes, âgés de 26 à 53 ans, installés en région parisienne et à Besançon. Ils ont été arrêtés la semaine passée. «Ils parcouraient toute l'Europe en quête de pigeons à plumer», écrit le quotidien francilien, qui recense, entre autres, un vol de diamant à Barcelone (valeur estimée entre 8 et 17 millions de francs). Un collectionneur de voitures anciennes de Zurich s’est aussi fait dépouiller de 200’000 francs.