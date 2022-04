France : Un sabotage de la fibre optique cause une perturbation géante d’Internet

Le web subit des coupures ce mercredi dans plusieurs grandes villes françaises comme Grenoble et Strasbourg, suite à des actes de malveillance dont les auteurs sont encore inconnus.

Des actes de malveillance d’une ampleur sans précédent sur le réseau national de fibre optique, dont l’origine demeure inconnue, ont entraîné mercredi des ralentissements et des coupures d’accès à Internet en France. Plusieurs grandes villes sont touchées, dont Grenoble, Besançon, Reims et Strasbourg.

«Ce genre d’incident de cette ampleur, ça n’arrive jamais», a déclaré une source proche du dossier. «C’est la première fois, et on ne sait pas qui c’est, pour l’instant», a-t-elle poursuivi, indiquant que des dispositifs de surveillance avaient été mis en place pour éviter que cela n’arrive ailleurs. L’incident a été confirmé par le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, sur Twitter.

Près de 10’000 pannes en 24 h

Plusieurs clients Free se sont plaints sur Twitter de n’avoir plus aucun débit Internet via leur Freebox, après une coupure survenue dans la nuit. «Trois des quatre artères de Free», appelées «backbone» et qui constituent «la colonne vertébrale de leur réseau ont été vandalisées», ont indiqué d’autres sources. SFR a de son côté confirmé «plusieurs coupures de fibre» autour de Lyon et en Île-de-France, confirmant la piste du vandalisme.

Tous les opérateurs ne sont pas touchés par les coupures

Selon les premières constatations, ce sont des câbles «longue distance» interrégionaux en fibres optiques qui passent le long des autoroutes, des voies ferrées et voies navigables, qui ont été sectionnés volontairement en plusieurs lieux, notamment la liaison Paris-Lyon et Paris-Strasbourg.

«Les équipes sont sur le pont» et les «travaux sont en cours», a encore indiqué SFR, qui gère plusieurs «fourreaux» de fibres optiques utilisés notamment par Free et des opérateurs alternatifs. En revanche, Bouygues Telecom «n’utilise pas les liens concernés par ces dysfonctionnements et les services mobiles et fixes sont assurés normalement», a déclaré le groupe. Orange n’est pas non plus concerné par les coupures, selon un porte-parole de l’entreprise.