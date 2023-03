Paris 2024: Un sabotage des Jeux olympiques s’organise en marge des réformes

«Venez, on s’inscrit et on ne vient pas.» C’est l’une des phrases que l’on peut lire sur Twitter, au milieu des diverses protestations contre la réforme des retraites menées par le gouvernement français. Une partie du pays gronde, et cherche des moyens de le montrer. Le sabotage des Jeux olympiques de Paris - qui auront lieu dans très exactement 492 jours - semble séduire une partie des insatisfaits.