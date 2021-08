États-Unis : Un sac à 48’000 dollars pour la fille de Cardi B

La petite Kulture, âgée de 3 ans, a reçu un très onéreux cadeau de sa maman, Cardi B.

Cardi B ne regarde pas à la dépense quand il s’agit de faire plaisir à sa fille. La rappeuse, enceinte de son deuxième enfant , a offert un sac hors de prix à Kulture, 3 ans, et a posté des photos de la fillette et de son présent sur Instagram le 10 août 2021.

L’objet est un sac Birkin de la marque Hermès sur lequel a été ajouté un arc-en-ciel en cristal Swarowski, est-il précisé sur le site de « Page Six ». Il a été costumisé par l’entreprise Privé Porter, spécialisée dans la vente de sacs de luxe, et inspiré par un modèle nettement moins cher que Kulture avait vu dans un magasin d’une chaîne spécialisée dans les accessoires.

«Cardi et Kulture étaient chez Claire’s. Kulture a vu un petit sac avec un arc-en-ciel et a commencé à supplier sa mère pour l’avoir. Cardi n’a pas pris le sac, mais elle m’a appelée pour me demander de faire le même motif sur un Birkin», a raconté la directrice de Privé Porter.